“Antigone. Il potere e la ribelle” in scena a Vecchiazzano

Sabato 23 marzo andrà in scena a Vecchiazzano di Forlì presso il teatro Maria Graffiedi “Antigone. Il potere e la ribelle”, spettacolo promosso da A.N.P.I. in collaborazione con le compagnia teatrali Malocchi e Profumi, Qaos, Ogm e Cambioscena per la regia è di Michela Gorini e Sabina Spazzoli.

Forlì 24 marzo 1944. Nella caserma di via della Ripa vengono fucilati cinque ragazzi con l’accusa di essere renitenti alla leva. Le donne forlivesi, madri, figlie, mogli e sorelle, appresa la notizia si ritrovano in modo spontaneo per strada per dire basta al fascismo e alla guerra. Questo diventa il detonatore per lo sciopero del 27 marzo, grazie al quale, altri nove renitenti avranno salva la vita. Il regime inizia ad avere le ore contate... Di qui la scelta di portare in scena Antigone, la figlia, la sorella, che si oppone alle leggi della città in nome delle sacre leggi del cuore. Antigone, la ribelle. Antigone che, attraverso i secoli, torna ad alzare la voce in nome della giustizia ovunque ci siano discriminazioni, conflitti e regimi totalitari.

Ingresso gratuito.