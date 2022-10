Appuntamento per i più piccoli: riprendono le letture animate della domenica al MegaForlì

La letteratura per ragazzi è un vero e proprio genere letterario che affascina bambini e adulti. Attraverso la narrazione di storie, infatti, è possibile trasmettere ideali, valori importanti e insegnamenti e aiutare i lettori a sviluppare la forza d'animo necessaria ad affrontare le sfide e le difficoltà della vita. Dopo l’ampliamento e il nuovo look della libreria, è stata allestita la nuova sala al piano meno e così riprendono gli appuntamenti al Mega Forlì dedicati ai bambini e alle famiglie.

Ttutte le domeniche alle ore 10,30 dal 16 ottobre 2022 al 5 gennaio 2023. Michela Loli, insegnante e scrittrice, animerà con letture appassionanti le domeniche mattina forlivesi interpretando alcuni testi di grande valore educativo tra i titoli internazionali più interessanti della libreria, da Pennac al Dr Seuss. Nove incontri per leggere, immaginare, divertirsi e ritrovare il piacere di stare insieme

Il primo appuntamento è per domenica 16 ottobre con "Oh, quante cose vedrai!" di Dr Seuss. Un viaggio in rima tra i paesaggi colorati della vita per incoraggiare i bambini ad avventurarsi nel mondo a testa alta, affrontare le insidie con sicurezza e imparare a spostare le montagne per realizzare i propri sogni.

Tutti gli incontri sono gratuiti