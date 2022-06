Riparte il cinema sotto le stelle: l'Arena Eliseo apre con l'omaggio a Lucio Dalla

Lunedì 20 giugno inizia Estate Cinema 2022 all'Arena Eliseo di Forlì e terminerà il 4 settembre. La serata inaugurale, ad ingresso gratutito, è dedicata a Lucio Dalla con la proiezione del docu-film "Per Lucio" diretto da Pietro Marcello.

Estate Cinema 2022 procede nel solco delle passete edizioni proponendo il miglior cinema uscito nella stagione 21-22. Il programma è incentrato come sepre sul cinema italiano con particolare riguardo alle opere di autori emergenti, ad esempio Est di Antonio Pisu, martedì 5 luglio e Let's Kiss di Filippo Vendemmiati giovedì 7 Luglio: per Est saranno presenti gli autori Maurizio Paganelli (autore e produttore) e Andrea Riceputi (autore e produttore), per Let's Kiss saranno presenti Filippo Vendemmiati (regista) e Franco Grillini (sulla cui figura è incentrato il film).

saranno proiettati anche Esterno Notte Parte I e Parte II di Marco Bellocchio, Qui Rido Io di Mario Martone, Diabolik dei Manetti Bros., il coinvolgente Ennio di Giuseppe Tornatore dedicato ad Ennio Morricone, E' stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino superpremiato ai David di Donatello, La Scuola Cattolica di Stefano Mordini non più vietato ai minori di 18 anni ma ai 14.

Non mancano naturalmente i film europei di grande spessore come Il Capo Perfetto di Fernando Leon de Aranoa, Un Eroe Ashgar Farhadi, Belfast di Kenneth Branagh, Scompartimento n.6 di Juho Kuosmanen, Madres Paralelas di Pedro Almodovar, La Persona Peggiore del Mondo di Joachim Trier. Ci sono anche i grandi americani del momento, ad esempio Top Gun: Maverick di Joseph Kosinski, Elvis di Baz Luhrman, Assassinio sul Nilo di Kenneth Branagh, ma anche Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson, Gli Stati Uniti contro Billie Holiday di Lee Daniels.

Il programma completo su https://www.cinemasaffi.com/programmazione/apertura-arena-eliseo/