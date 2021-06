Tutti i giovedì l'Arena Hesperia di Meldola si anima con il cinema

Indirizzo non disponibile

Organizzzata da Dire Fare e dall'Assessorato alla Cultura del Comun e di Meldola con un nuovo schermo molto piu grande dei precedenti nella suggestiva cornice dell'ex mercato della seta, torna la programmazione all'arena Hesperia.

L'arena cinematografica che da anni anima le sere del centro bidentino. Accanto ad alcuni dei film piu belli ed interessanti dell' ultima stagione, una chicca da vecchio cinefilo d'antan e non solo, vale a dire il Nosferatu (il Vampiro ) di Murnau, con l'accompagnamento musicale dal vivo di Andrea Bonetti al pianoforte. Ci saranno anche presentazioni ed incontri con gli autori come quello con Giorgio Diritti , in attesa di conferma,che presentera' il suo bellissimo onirico film su Ligabue straordinariamente interpretato da Elio Germano, o quello con i protagonisti della storia da cui è stato tratto Est , anche produttori dello stesso film che ci riporteranno sull' incongruo comico e drammatico al tempo stesso viaggio che fecero nella Romania di Ceausescu .

Di viaggio improvvisato e tra persone diverse parla anche il bel Guida romantica a posti perduti che insieme a Miss Marx ed a Il meglio deve ancora venire storia di amicizia , di attaccamento alla vita, di amicizia e fraintendimenti, completano la rasssegna



PROGRAMMA ARENA HESPERIA MELDOLA



Giovedì 1 luglio

Miss Marx

Regia di Susanna Nicchiarelli. con Romola Garai, Patrick Kennedy Italia, 2020,

Giovedì 8 luglio

Est -Dittatura last minute

Regia di Antonio Pisu. con Lodo Guenzi, Jacopo Costantini, Matteo Gatta, Paolo Rossi Pisu. Italia 2020

Seguirà incontro aocn autori Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi

Giovedì 15 luglio

Guida romantica a posti perduti

Regia di Giorgia Farina. Con Clive Owen, Jasmine Trinca, Irène Jacob, Andrea Carpenzano, Teco Celio, Edoardo Gabbriellini. - Italia, 2020

Giovedì 22 luglio

Il meglio deve ancora venire

Regia di Alexandre de La Patellière, Matthieu Delaporte. con Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Zineb Triki, Pascale Arbillot, Marie Narbonne. - Francia, 2019,

Giovedì 29 luglio

Nosferatu-Ii vampiro

Con accompagnamento musicale dal vivo di Andrea Bonetti ( pianoforte)

Friedrich Wilhelm Murnau.Con Max Schreck, Gustav von Wangenheim, Greta Schröder, Alexander Granach, Georg H. Schnell. Germania, 1922 durata 75 minuti

Giovedì 5 agosto

Volevo nascondermi

Seguira' incontro con il regista Giorgio Diritti ed uno degli interpreti ,Denis Campitelli ( in attesa di conferma )

Regia di Giorgio Diritti con Elio Germano,Denis Campitelli, Duilio Pizzocchi Italia, 2020



BIGLIETTI & INFO

Inizio Spettacoli: ore 21.15 Apertura biglietteria 20,30

Prezzo Intero: € 6

Prezzo Ridotto: € 5

Abbonamenti - Info e Prenotazioni: 338.3169741, giancarlodini@gmail.com