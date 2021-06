Arte in musica: quando le grandi opere d'arte hanno ispirato famosi testi musicali

Arte e musica, un mix inedito dedicato alle grandi opere d'arte che hanno ispirato famosi testi musicali, saranno i protagonisti della serata in Arena San Domenico di venerdì 25 giugno ore 21, con ingresso gratuito, promossa dall’Associazione Amici dei Musei Civici di Forlì.

La Gioconda di Leonardo da Vinci, le figure volanti di Marc Chagall, la pop art di Andy Warhol, il genio di Pablo Picasso, hanno rappresentato per i grandi maestri della musica folgoranti suggestioni in grado di produrre straordinarie opere musicali ancora oggi apprezzate e amate dal grande pubblico. Esempi celebri in Italia sono i brani Monna Lisa di Ivan Graziani, ispirato al furto della Gioconda del 1911 da parte del giovane imbianchino Vincenzo Peruggia, e Volare di Modugno, brano generato dagli onirici quadri di Chagall, mentre nel panorama internazionale come dimenticare Andy Warhol di David Bowie, dedicata al genio della pop art, Pablo Picasso della band statunitense The Modern Lovers incentrata sulla figura dell’inventore del Cubismo.

L’appuntamento di venerdì sera scorrerà sul dialogo tra le narrazioni condotte dalla storica dell’arte Sabrina Marin e le esecuzioni musicali dei brani a cura dell’Istituto Musicale Angelo Masini. A corredo scenografico dell’evento saranno inoltre proposti brevi video d’autore.

La serata è promossa e organizzato dall'Associazione Amici dei Musei Civici di Forlì, in collaborazione con l'Assessorato Cultura del Comune di Forlì e l'Istituto Musicale Angelo Masini di Forlì.

INGRESSO GRATUITO

Prenotazioni e info:

biglietteria.musei@comune.musei.it

tel 0543712627

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...