Arte, moda e musica: Francesco Di Rosa e i solisti della Maderna

Torna l'appuntamento di ForliMusica legato alla mostra “L’arte della moda – l’età dei sogni e delle rivoluzioni – 1789/1968” . Sabato 17 giugno alle ore 17,00 sarà il turno di Francesco Di Rosa all'oboe con i fiati dell'orchestra Maderna, Filippo Mazzoli, Flauto Fabio Bertozzi, Christian Galasso, Fagotto Imerio Tagliaferri, corno.

Francesco di Rosa è considerato dal pubblico e dalla critica come uno dei migliori oboisti nel panorama internazionale, ricopre attualmente il ruolo di primooboe nell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Ha studiato con Luciano Franca e Maurice Bourgue, dal 1994 al 2008 è stato 1°oboe dell' Orchestra del Teatro alla Scala sotto la direzione di Riccardo Muti e Daniel Barenboim. Ha inciso per Emi, Decca, Thymallus, Bongiovanni, Preiser Records, Tactus, Dad Records, Aulia, Brilliant e la rivista Amadeus. È stato Vicepresidente della Filarmonica della Scala. È Direttore Artistico degli “Amici della Musica di Montegranaro”, Presidente dell’associazione Musicians for Human Rights e della Human Rights Orchestra. Insegna oboe ai corsi dell’Accademia di Santa Cecilia e al corso di Alta Formazione Solo Music dell’Accademia Filarmonica di Bologna. Nel giugno 2021 è stato nominato Cavaliere al merito della Repubblica Italiana dal Presidente Sergio Mattarella. Il programma del concerto è consultabile sul sito di ForliMusica.

L'ingresso al concerto è gratuito e riservato ai visitatori della Mostra e ai soci di ForlìMusica Aps (fino ad esaurimento posti). Informazioni e prenotazioni: 0543/62821 forlimusicaaps@gmail.com., o consultando il sito www.forlimusica.it