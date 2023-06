A Civitella si festeggia la birra artigianale: specialità romagnole, musica e solidarietà per gli alluvionati

Ritorna anche quest'anno "ArtigianAle!", la tradizionale festa della birra a Civitella, organizzata dal gruppo "All Saints" in collaborazione con la Pro Loco e con il patrocinio del Comune di Civitella. Venerdì 9 giugno dalle 19 e sabato 10 giugno dalle 17, in Piazza Matteotti, si potranno gustare alcune tra le migliori birre artigianali e cenare negli stand gastronomici con le proposte dei ristoratori del territorio. Non mancherà la musica live: venerdì 9 alle 21.30 si esibiranno gli "Azimut", band della Vallata del Bidente, che da poche settimane ha presentato il suo nuovo concept album "Anima Circense", che spazia in molti generi come il reggae, folk, swing e un po’ di funky. Sabato 10 saranno ospiti i Margò 80, famosa cover band che ripropone un repertorio tutto da ballare dei migliori successi Dance italiani e stranieri degli anni '80-'90-2000. Protagonisti dell'evento sono il Birrificio Mazapegul (Civitella di Romagna), Bifor (Forlì) e Birrificio Bajon (Porto Corsini). Si potranno degustare le specialità dell'Agriturismo "Campo Rosso" con pasta fresca a km 0, Piadina "da Ivana e Filippo", Osteria Pizzeria "Da Piseppo" con pizza al tegamino, Macelleria "Da Romana", Hamburgeria e Taqueria "Burgerito". Sarà presente un'area bimbi con gonfiabili. L'evento è a sostegno delle persone e dei territori colpiti dall'alluvione. Per info: allsaintscivitella@gmail.com

