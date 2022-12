Aspettando il Natale: laboratorio di cucina per bambini e saggio degli alunni dell’istituto Rosetti

Le iniziative di Natale di Forlimpopoli proseguono martedì 20 dicembre con due appuntamenti: un laboratorio di cucina per bambini e il primo dei concerti – saggio degli allievi della scuola “Rosetti”.

Il laboratorio di cucina, rivolto ai bambini dai 7 ai 12 anni, è organizzato dalla cooperativa sociale “Paolo Babini” e si svolgerà dalle 16.30 alle 18.30 nella Foresteria San Giuseppe (via Saffi 68). I giovani partecipanti impareranno a preparare i gingerbread e altri deliziosi biscotti di Natale. Tipici della tradizione anglosassone, si realizzano in tante forme diverse - alberelli, stelline, renne e, naturalmente, l’immancabile omino di pandizenzero – e si possono appendere anche all’albero di Natale per renderlo più goloso. Per partecipare, indispensabile la prenotazione inviando una mail a a monia.vallini@paolobabini.it - Coop Soc. Paolo Babini.

Alle 17.30, invece, al Teatro Verdi andrà in scena il primo dei tre concerti – saggio degli allievi del corso a indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo “E. Rosetti”. In questo caso saranno protagonisti i ragazzi delle prime classi. Si proseguirà mercoledì 21 dicembre, alla stessa ora, con l’esibizione degli studenti di seconda. Infine, giovedì 22 dicembre, sempre alle 17,30, saliranno sul palco i ragazzi di terza.

Ingresso libero