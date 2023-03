“Aspettando il tempo dei due Soli”: alla Rocca di Forlimpopoli la mostra di Giovanni Mambelli

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Domenica 26 marzo alle ore 17.00 verrà inaugurata a Forlimpopoli la mostra “Aspettando il tempo dei due Soli” di Giovanni Mambelli. L’esposizione, allestita nella Sala Mostre della Rocca di Forlimpopoli, è curata da Angelamaria Golfarelli. Tema imperante nelle opere dell’artista forlivese Giovanni Mambelli sono l’uomo e il suo ineluttabile destino. Precisamente a essere rappresentate sono le condizioni attuali dell’umanità spaccata in due tra coloro che obbediscono ciecamente ai comandi di una società indifferente alle necessità e al bene delle persone e coloro che al contrario coscientemente scelgono di vivere in contatto col divino che in ognuno di noi.

La mostra, che ha il Patrocinio del Comune di Forlimpopoli, sarà visitabile fino al 7 aprile 2023 con i seguenti orari: giovedì 9.00-12.30 venerdì 15.00-18.30 sabato e domenica 9.30-12.30 e 15.00-18.30.