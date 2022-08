La rassegna "L’Arte è Vita" porta all'Arena San Domenico la Banda Osiris

intero 15 euro, ridotto 5 euro per i tesserati Amici della Musica e 3 euro per i tesserati Club degli Ottavini; minori ingresso gratuito, accompagnatore 5 euro

Venerdì 5 agosto, ore 21.00, ForlìMusica torna all’Arena San Domenico con il sesto appuntamento della rassegna L’Arte è Vita che vedrà protagonista la Banda Osiris. Dopo essersi addentrata in modo irriverente nei meandri del complesso universo delle sette note, aver abbattuto i rigidi accademismi e le barriere dei generi musicali, intrecciando, tagliando e cucendo musica classica e leggera, jazz e rock, il furore dissacratore della Banda Osiris si concentra, in questo nuovo spettacolo, sul mestiere stesso di musicista.

Prendendo spunto dall’omonimo libro, la Banda Osiris trasforma le pagine scritte in un viaggio musical-teatrale ai confini della realtà. Con l’abilità mimica, strumentale e canora che li contraddistingue, i quattro protagonisti si divertono con ironia a elargire provocatori consigli: dal perché è meglio evitare di diventare musicisti a come dissuadere i bambini ad avvicinarsi alla musica, da quali siano gli strumenti musicali da non suonare a come eliminare i musicisti più insopportabili. Attraverso musica composta e scomposta, musica da camera e da balcone, Beatles e Vasco Rossi, la Banda Osiris tratteggia il ritratto impietoso della figura del musicista: presuntuoso, permaloso, sfortunato, odiato, e, raramente, amato.

Biglietti (intero 15 euro, ridotto 5 euro per i tesserati Amici della Musica e 3 euro per i tesserati Club degli Ottavini; minori ingresso gratuito, accompagnatore 5 euro) presso i rivenditori autorizzati, su vivaticket.com e presso la Biglietteria del Teatro Diego Fabbri. La biglietteria del Fabbri è aperta da martedì a sabato dalle ore 10,00 alle 13,00. Prenotazioni telefoniche al numero 0543 26355. Nelle sere di spettacolo la Biglietteria dell’Arena apre alle ore 20.00. Tutte le informazioni sul concerto e sulla biglietteria sono disponibili sul sito www.forlimusica.it. Informazioni: forlimusicaaps@gmail.com.