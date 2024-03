Beatrice Balsamo presenta a Forlì il libro “Saggezza gentile. In una scia di parole”

Beatrice Balsamo presenta il suo libro “Saggezza gentile. In una scia di parole” a Forlì con Marco Colonna, scrittore e giornalista e con un saluto dell’assessore alla Cultura Valerio Melandri. Appuntamento venerdì 22 marzo alle 17.30, alla Libreria la Feltrinelli, di Forlì. Ingresso gratuito.

Alla luce dei recenti fatti di cronaca (la morte di Giulia Cecchettin, il caso di Laura Ziliani e altri gravissimi accadimenti), è una Presentazione importante per contrastare le violenze diffuse, femminicidi, ecc. e farsi promotori, non solo dell'Educazione agli affetti, ma anche al sapersi confrontare con il dolore e i 'no' della vita. È importante per giovani, famiglie, donne, ecc.

Beatrice Balsamo è autrice di “Saggezza gentile. In una scia di parole” (MURSIA).Visti i gravi fatti di cronaca e il moltiplicarsi di atti cruenti, il saggio è molto significativo, poiché propone la saggezza gentile per contrastare violenza diffusa e difficoltà disfattive quotidiane. La GENTILEZZA , infatti, si intreccia col pensiero ospitale e fecondo che promuove una mente più inclusiva e dialogale, particolarmente attenta a saper mettere in parola pensieri, emozioni, sentimenti, ma anche al saper negoziare ed educare a una Concordia più grande, oltre le parzialità, contrastando così le violenze. Il libro è un mezzo per IMPARARE a PENSARE e SAPER RIFLETTERE sui propri comportamenti, e sulla responsabilità personale, formando così il "cuore morale".

Beatrice Balsamo Filosofa della Persona, Psicoanalista, specializzata in Etica, Comunicazione e Cinema. Di particolare rilevanza la ricerca professionale legata alla Cura della parola, alla Bellezza, all’“uso” delle narrazioni e del visivo, per contrastare situazioni di crisi e difficoltà relazionali e sociali, con modalità innovative. Appartiene all’orizzonte delle Filosofe della Gentilezza, è membro della Società Italiana di Filosofia morale (SIFM). Collabora con l’Università di Bologna, Parma, Ferrara per l’insegnamento di Scienze Umane e Filosofia dell’Ospitalità. È Presidente di APUN (APS) – Associazione Psicologia Umanistica e delle Narrazioni. Filosofia Arte Scienze Umane. Ideatrice del CINECare – Cinema per pensare, a sostegno dei più fragili, è Direttore scientifico di MENS-A, Evento internazionale sul Pensiero Ospitale, che si svolge nell’intera Regione Emilia-Romagna. Nel 2023 è stata conferita alla Prof.ssa dal Presidente della Repubblica, l’onorificenza di Cavaliere dell’ordine “ Al Merito della Reppublica Italiana” per le tante iniziative culturali e sociali innovative e attenzione agli altri.

Tra le sue numerose pubblicazioni: La parola del narrare e dell’incontro (2001), Amore sussurro di una brezza leggera (2013), Della Fiaba, il pensiero poetante (2015), Elogio della dolcezza (2017) , con Mursia, Nella Bellezza. Quando la parola manca (2020) e Saggezza gentile. In una scia di parole (2023).