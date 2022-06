Il grande ritorno di "Birrafranca" con i tributi ai Queen, Jovanotti, Pink Floyd

E' arrivato il momento: riparte per cinque giorni Birrafranca, tra musica, birra e sport. Attesa di tre anni per il ritorno della grande festa di Villafranca organizzata dai giovani volontari della Polisportiva; la nuova edizione si svolgerà dal 14 al 18 giugno al Polisportivo Giulianini. Come di consueto la festa sarà ad ingresso libero, con ampi spazi, adatto alle famiglie ed accesso disabili per accogliere con grande entusiasmo tutti gli ospiti.

I concerti avranno inizio alle 21: sul palco martedì 14 giugno la musica funk e blues della "B'Ottos band", mercoeldì rock italiano con gli "Zic", giovedì 16 è la volta del tributo alla band inglese guidata dal compianto Freddie Mercury con i "Killer Queen". Venerdì 17 sul palco "Jovanotte", un percorso attraverso la lunga carriera del poliedrico cantautore toscano, mentre la chiusra di sabato è affidata ai "Floyd Machine", con il loro celeberrimo tributo ai Pink Floyd.

Mercoledì 15 giugno alle 19 ci sarà il raduno MTB non agonistico organizzato da "Anomalo Team" della Polisportiva E. De Amicis di Forlì. Cena presso lo stand gastronomico della Festa di Villafranca. Inscrizioni dalle 19 e partenza alle 19:30.

Informazioni: 360 217338 - Tutte le sere dalle 19 saranno aperti gli stand gastronomici.