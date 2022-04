Brunori Sas arriva a Santa Sofia: Acieloaperto inaugura una nuova location

Torna ad Acieloaperto Brunori Sas, in un luogo e ad un orario eccezionali: domenica 28 agosto alle 18:00, presso il Parco fluviale di Santa Sofia. Un nuovo luogo e un nuovo palco, che si aggiunge a quelli ormai storici della Rocca Malatestiana di Cesena e di Villa Torlonia di San Mauro Pascoli; una novità che porta con sé la decima edizione.

Brunori Sas

Nonostante il periodo forzato di stop ai grandi eventi, Dario Brunori non ha smesso neanche per un attimo di regalare ai fan momenti ed emozioni sempre nuovi e coinvolgenti: dal tour di “Concertini Acustici” passando per la recente pubblicazione di “Baby Cip!” e “Cheap!”, il cantautore ha condiviso e continua a condividere la sua musica e la leggera poetica che da sempre lo contraddistingue senza mai fermarsi veramente.

Continua così ad arricchirsi il programma della decima edizione di acieloaperto, dopo gli annunci di Amyl and the Sniffers (16 giugno) e Nu Genea full band (29 luglio) alla Rocca Malatestiana di Cesena, di Ben Haper a Villa Torlonia (3 agosto), dove arriveranno anche i Flaming Lips (2 agosto).

Parco fluviale “Giorgio Zanniboni” di Santa Sofia

Nato come progetto di integrazione tra arte e paesaggio, il percorso del parco si snoda lungo la riva sinistra del fiume Bidente in località San Sofia per circa 2 km, dialogando a stretto contatto con l’elemento naturale circostante. L’area ospita una collezione di sculture e opere d’arte all’aria aperta; l’ultima, in ordine d’arrivo, è l’opera del celebre scultore Arnaldo Pomodoro “Cono tronco 1972”. Un vero e proprio “museo a cielo aperto”. L’itinerario, da percorrere rigorosamente a piedi, parte da Parco Giorgi (della Resistenza) per poi proseguire fino a località Brusatopa, luogo del concerto.

La rassegna

Organizzata dall'associazione culturale Retropop Live nella splendida Rocca Malatestiana di Cesena e nella suggestiva Villa Torlonia di San Mauro Pascoli (FC), la manifestazione ha portato sui palchi di questi magici luoghi artisti del calibro di Eels, Calexico, Black Rebel Motorcycle Club, Xavier Rudd, Belle and Sebastian, Mark Lanegan, Niccolò Fabi, Gogol Bordello, solo per citarne alcuni. Ha i patrocini dei comuni di Cesena e San Mauro Pascoli, e della Regione Emilia-Romagna.

L'associazione culturale Retro Pop Live è attiva sul territorio cesenate e romagnolo da quasi un decennio. Ha operato in numerosi locali e rock-club del territorio, organizzando concerti e distinguendosi per la proposta artistica che spazia all’interno del rock alternativo in tutte le sue sfaccettature.

Informazioni

I biglietti della rassegna musicale sono disponibili in prevendita sul circuito TicketOn a partire da lunedì 11 aprile dalle 12:00 online, e da sabato 16 aprile alle 11:00 oppure presso i punti vendita autorizzati. Informazioni al 339 2140806 oppure info@acieloaperto.it

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.acieloaperto.it o sulla fan page facebook “acieloaperto”.