Due weekend con "Buscherini Beer fest", tra birre, food truck, musica e spazio bimbi

È tempo di sollevare i bicchieri e brindare, perché la Festa della Birra sta per fare il suo ritorno al Polisportivo Buscherini per due lunghi weekend, dal 24 al 27 agosto e del 31 al 3 settembre. Questa festa è ormai una tradizione radicata nella comunità, ma quest'anno gli organizzatori hanno deciso di introdurre nuovi elementi.

Protagonista come sempre la birra artigianale “Gradisca Amarcord”, po ici sarà la bionda classica “Stella Artois”, “Ipa” e “Weiss” per i palati più raffinati. Truck di ogni genere completeranno l'offerta enogastronomica per soddisfare tutti i gusti: piadina e affettati, pizze e bruschette, carne argentina, stinco e pollo allo spiedo, hot dog e patatine a spirale, hamburger, arrosticini, sushi, caramelle e dolci di ogni genere e crepes.

La Festa non sarebbe completa senza spettacoli dal vivo e intrattenimento coinvolgente. Diverse band si esibiranno sul palco principale, creando un'atmosfera vivace che inviterà tutti a ballare e cantare insieme. Giovedì 24 sul palco“Ligaband”, il 25 “Stadium arcadium e Drama”, sabato 26 “Roxi bar”, eil 27 “Reminds”. Si riparte il 31 agosto con i “Moka Club”, l'1 settembre con “History of rock”, il 2 con i “Magic Queen”, e il 3 con “ACDC real tribute”.

La Festa della Birra al Polisportivo Buscherini è un evento che accoglie intere famiglie. L'area dedicata ai più piccoli offrirà giochi e gonfiabili, garantendo un divertimento sicuro e adatto a tutti e per tutte le serate saranno presenti le bancherelle del Mercato Creativo

Informazioni

https://www.polisportivabuscherini.com/BBF/

Pagina Facebook: BBF - Buscherini Beer Fest

Pagina Instagram: bbf_pol.buscherini