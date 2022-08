Otto serate tra birra, food truck e rock: dopo tre anni d'attesa torna il Buscherini Beer Fest

Un'attesa lunga tre anni. Dopo lo stop imposto dalla pandemia da covid-19 torna il Buscherini Beer Fest, la festa della birra che animeranno ben otto serate al Polisportivo di via Orceoli. Dal 25 agosto al 4 settembre si potranno assaporare birre di ogni tipo per le esigenze di ogni palato. E ogni serata sarà animata da concerti musicali. La kermesse, che vedrà la presenza di food truck e stand gastronomici, sarà allestita nell'ampia area verde, nei pressi dei campi da padel, dietro la palestra dell'impianto sportivo. Ci sarà animazione anche per i più piccoli, con giochi e gonfiabili. Non ci saranno problemi di parcheggio, con spazio riservato alle auto anche nell'ampio prato accanto al campo da softball.

Tra le birre che si potranno trovare negli stand ci sarà la "Lager non pastorizzata - Peroni cruda", dalla consistenza morbida e cremosa ed un retrogusto piacevolmente aramognolo di luppolo. Sarà servita anche la "Rossa gran riserva", dal gusto corposo e allo stesso tempo facile da bere, dal caldo aroma di malto. Non mancherà la "Blanche St Benoit", dal sapore piacevolmente fruttato e speziato, con note di frutta e agrumi. Gli appassionati potranno assaporare il gusto intenso, fresco e fruttato della "Amarcord Gradisca", dal sapore complesso e aromatico con un accenno di vaniglia e caramello.

Le band musicali

Apriranno la kermesse musicale del Buscherini Beer Fest i "Roxy Bar Vasco Rossi Tribute", nata nel 2014 grazie alla passione comune per Vasco Rossi. L'appuntamento è per giovedì 25 agosto. L'indomani saranno sul palco i Mystic Doll, quattro strumentisti, una cantante al "servizio" della loro Bambola Mistica. Dagli anni '80 -' 90 fino ai giorni nostri, miscelano un mix di Cover dal genere Rock - Pop, rivisitate con arrangiamenti alternativi. Sabato 27 agosto gli AcDc, che trasporteranno gli spettattori direttamente in un viaggio lungo la "highway to Hell", passando per un "back in black" attraverso il "thunderstruck" facendoli arrivare direttamente a sognare, riproponendo i grandi live del passato come Donington, Buenos Aires, Madrid, Monaco. Chiudono il primo ciclo di concerti i ragazzi di "Cosa Scuola".

Dopo una breve pausa la festa della birra ripartirà giovedì 1 settembre con la LigaBand, che da oltre 10 anni suona per la Romagna i successi del rocker di Correggio. Venerdì 2 settembre si esibiranno i "Magic Queen Tribute Band", sulle scene nel 2002 come autentico tributo alla band inglese, riproducendone in maniera fedele le sonorità e lo show. Il concerto e’ un vero e proprio spettacolo che ripercorre la storia del gruppo dagli esordi negli anni ’70 fino alla scomparsa del cantante Freddie Mercury nel 1991, proponendo inoltre alcuni brani tratti dall’album postumo “Made in Heaven” del 1995. I Magic Queen Tribute Band proponfibi strumentazioni, scenografie, luci e costumi di scena estremamente fedeli. Sabato 3 settembre toccherà ai Cluedo, nati nel 2010 come tributo alla disco ‘80 aprendo gli spettacoli di Ivana Spagna, Loredana Bertè, Scialpi e molti altri artisti, collezionando eventi in tutto lo stivale. Nel 2018 hanno trasformato il loro sound, diventando una party band che tocca vari stili musicali.

Il gran finale di domenica 4 settembre è un viaggio nel rock con i "Zenith One", un gruppo musicale che suona i più celebri pezzi hard rock degli anni ’80, proponendo artisti quali Queen, Europe, Bon Jovi, Guns’n’Roses, Scorpions, Yes, The Cult e tanti altri. Il gruppo è nato in Romagna nel lontano 1986. Dopo 6 anni di attività concertistica si è sciolto, con i suoi componenti a proseguire la loro attività musicale in altre formazioni. Nel 2019, dopo quasi 30 anni, si la band si è riunita, facendo ascoltare dal vivo le hit che hanno scritto la storia della musica rock.