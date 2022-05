A piedi alla scoperta del Quartiere Ca'Ossi tutti i lunedì di giugno

Prezzo non disponibile

Concedersi una bella passeggiata all’aria aperta fa stare bene, regala benessere immediato, distende, rilassa e predispone al sorriso. Il Comitato di quartiere Ca’Ossi, in collaborazione con la Coop. Sociale L’Accoglienza di Villa Gesuita ed il Centro Sociale “Primavera”, propone libere passeggiate serali, guidate, alla portata di tutti, per tutti i lunedì del mese di Giugno (giorni 6, 13,20,27) dalle ore 20,30 alle ore 22,00 circa, con ritrovo davanti al Centro Commerciale (COOP) di via Curiel 51.

Muniti di torcia e scarpe comode, si camminerà per conoscere il quartiere in cui viviamo: strade, parchi, vie, bellezze storiche, sperimentando una conoscenza attiva e relazionale del territorio. Le passeggiate del quartiere oltre ad essere una bella forma di partecipazione, vogliono essere sperimentazioni di cittadinanza attiva..

Per informazioni: 3488851484 - 3463287133