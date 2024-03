Caritas Forlì-Bertinoro e Comitato per la lotta contro la fame nel mondo incontrano i ragazzi

Giovedì 7 marzo, alle ore 18.00 presso Sala Donati, Corso Diaz 111, la Caritas di Forlì-Bertinoro e il Comitato per la lotta contro la fame nel mondo incontrano i giovani di età compresa tra i 13 e i 19 anni all'evento “Estate… chi si offre volontario?”, rivolto in particolare ai ragazzi interessati a partecipare a campi estivi che quest’anno prevedono anche la presenza di ragazzi stranieri. Per servizio civile e momenti di volontariato organizzati nell’ambito del mondo Caritas. All’incontro saranno presenti anche amici di Caritas Lebanon, che ci faranno partecipi di una testimonianza sulle difficoltà che sta vivendo il loro paese.