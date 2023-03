Castel dell’Alpe e il fosso del Forcone: un'escursione tra Romagna e Toscana

Escursione a scavalco fra la Romagna e la Toscana, passando da tracciati sul fondovalle (a ridosso di fossi già pieni d’acqua) a creste panoramiche sospese fra S.Benedetto in Alpe e S.Godenzo: durante il cammino si osserverà la natura selvaggia del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi che si sta risvegliando dal torpore dell’inverno.

Il punto di partenza è il minuscolo borgo di Castel dell’Alpe, piccolo agglomerato rurale fortificato risalente a prima dell’anno Mille ed ora ridotto a un pugno di abitazioni. Ci si incammina per una traccia di sentiero fino a quando non si intercetterà il sentiero CAI che corre parallelo al Fosso del Forcone, che si risale fino ad arrivare, attraverso boschi misti, al Valico dei Tre Faggi.

"Da qui il tracciato si semplifica perché ci si incammina sulla strada forestale che conduce al Bivacco Monte de’ Gralli… Giunti infatti davanti al bivio per il bivacco noi “tireremo innanzi” passando per Poggio dei Tramiti e poi ancora oltre per giungere fino a M.te Pian Casciano. Tra saliscendi si prosegue ancora nel percorso arrivando alla Colla del Bùcine per poi deviare decisamente verso sud, in rapida discesa su tracciato molto panoramico per ritornare al punto di partenza" si legge sul sito internet di RomagnaTrekking, che organizza l'escursione. Ritrovo ore: 9.00

Per iscriversi all'escursione: https://www.romagnatrekking.it/escursione/escursione-castel-alpe-tre-faggi-premilcuore-foreste-casentinesi/

Dati tecnici

Lunghezza: 14.2 km

Dislivello: +/- 800 m

Durata: 6,5 h

Difficoltà: Medio (E)

Prezzo adulto: 15€