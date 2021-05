A cent'anni dalla nascita una serie di iniziative per ricordare Luciano Lama

In occasione del centenario della nascita di Luciano Lama, romagnolo, partigiano e sindacalista, l’Associazione Luciano Lama, le Camera del Lavoro Cgil di Forlì di Cesena , hanno presentato il calendario delle iniziative che si terranno a partire dal 28 maggio fino a fine anno. Venerdì 28 maggio saranno dedicate a Lama le sedi della Camera del lavoro di Forlimpopoli, con intitolazione alle 10 in Piazza Artusi 6 Forlimpopoli e la Camera del lavoro di Gambettola alle 12 in Via G.Matteotti 17/a con il Patrocinio dei Comuni di Forlimpopoli e di Gambettola e la presenza delle sindache dei Comuni, Milena Garavini e Letizia Bisacchi.

Nella stessa giornata alle 16 nel Salone Comunale di Forlì sarà inaugurata la mostra fotografica a cura di Ilaria Romeo " Luciano Lama : il sindacalista che parlava al paese" con il Patrocinio del Comune di Forlì alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini, del presidente dell’Associazione Luciano Lama, Valter Bielli, delle segretarie generali delle Cgil di Forlì e di Cesena, Maria Giorgini e Silla Bucci, del segretario generale regionale, Luigi Giove e del segretario genrale dello Spi regionale, Raffaele Atti, saranno presenti i familiari di Lama.

Nel corso del 2021 si terranno diverse iniziative in ricordo di Lama: il 6 giugno la Cgil nazionale insieme alla, Fondazione di Vittorio e Associazione Luciano Lama presenta “Lama: uomo dell’antifascismo e della lotta al terrorismo”, il 7 giugno ci sarà una commemorazione di Luciano Lama durante i lavori del Consiglio comunale di Forlì. In luglio a Forlì e a Cesenaverrà apresntata la ricerca “Giovani Lavoro e Sindacato” la cui pubblicazione con autorevoli saggisti e dirigenti sindacali nazionali sarà presentata a Bologna in autunno. A settembre è prevista una mostra fotografica dedicata a Luciano Lama presso il Comune di Cesenatico. Ci saranno poi due convegni a Roma “Lama e l’impegno su Welfare e Previdenza” e “Lama e il suo impegno internazionalista”. E’ previsto un ulteriore convegno nazionale a Bertinoro “Lama e il suo impegno per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” in collaborazione con le categorie nazionali della Cgil. Omaggio il 14 ottobre con una iniziativa al Senato della Repubblica in memoria di “Luciano Lama : uomo delle istituzioni”