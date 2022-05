"Cibo, metafora di un viaggio": atelier aperitivo al Caffè del Teatro

Terzo ed ultimo appuntamento di ”Atelier-Aperitivo” la nuova rassegna organizzata dal Centro Diego Fabbri in collaborazione con Slow Food Forlì-Appennino Forlivese inclusa negli eventi collegati alla Mostra “Maddalena. Il Mistero e l’immagine”.

Mercoledì 25 maggio, ore 18,00 al Caffè del Teatro di Corso Diaz, nell'incontro dal titolo “Cibo, metafora di un viaggio” i partecipanti potranno scoprire nuove prospettive sensoriali in un viaggio dedicato all’alimentazione e il buon cibo partendo dalle opere esposte alla grande esposizione dei Musei San Domenico.

Partendo dalle opere pittoriche esposte alla Mostra “Maddalena, il mistero e l’immagine” l’incontro propone un percorso dedicato agli alimenti dalla Bibbia ai giorni nostri. I testi sacri possono essere considerati l’elemento di partenza per una riflessione di carattere gastronomico. I personaggi rappresentati nelle opere d’arte della mostra pongono in contatto con i piatti tipicamente utilizzati del loro tempo. Verranno analizzate alcune ricette in base a luoghi e vicende rappresentate nelle opere d’arte esposte. Cibo crudo o cibo cotto? Cibo rituale o digiuno? Cibo del corpo o dell’anima? Dolce o amaro, salato e speziato, a base di verdura o di carne; la scelta di determinati alimenti, quelli e non altri, corrisponde sempre a una filosofia, così il cibo diventa metafora della vita, celebra la spiritualità e la ricerca. Questi alcuni temi di quello che è un vero e proprio viaggio attraverso i sensi, dal gusto di osservare un’opera d’arte, alle sensazioni olfattive, alla visione delle linee, dei colori e dei sapori che la creazione artistica esprime, per giungere alle percezioni dell’osservatore.

Ad accompagnare gli incontro sarà offerto a tutti gli iscritti un aperitivo da gustare assieme, un’opportunità di scambio idee e confronto legato ad un momento di cultura e scoperta delle suggestioni offerte dal percorso.

Gli Atelier Aperitivo del Centro Diego Fabbri sono organizzati in collaborazione con Incontri Internazionali Diego Fabbri APS, Slow Food Forlì – Appennino Forlivese e grazie al sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

Il calendario completo degli appuntamenti è disponibile su: shorturl.at/gsuA7

Iscrizione + Aperitivo: 10,00€. Ridotto Tessera Centro Diego Fabbri e Soci Slow Food: 5,00€. Iscrizioni: info@centrodiegofabbri.it 328 2435950 (Whatsapp)