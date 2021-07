"Combattenti senza onore, le Atrocità dei Partigiani Slavi": in piazza Saffi il racconto dell’ultimo libro di Gianfranco Stella

Sarà la cornice di Piazza Saffi in angolo con Via Volturno Mercoledì 7 luglio alle 21 ad assistere alla presentazione dell’ultimo saggio storico di Gianfranco Stella “Combattenti senza onore – Le atrocità dei partigiani slavi” nell’ambito delle iniziative proposte da Adesso & Domani la associazione organizzatrice della mostra storico-documentaria La Fortuna di Dante nel Ventennio, in svolgimento a Palazzo Bianchedi in via Volturno a Forlì, ed aperta fino al 4 Agosto, con aperture serali ogni mercoledì sera dalle 21,00. “Con Gianfranco Stella raccogliamo il contributo di uno dei più quotati storici degli aspetti più bui e terrificanti della Resistenza; uno studioso che nel corso della sua decennale attività di ricerca ha potuto apprendere direttamente e di persona le testimonianze sia dei più grandi criminali e killer del movimento partigiano sia delle loro vittime sopravvissute”.

Dopo la serata di Mercoledì scorso ed il grande successo del tributo a Verdi con annessa la esibizione a sorpresa del Baritono Daniel Giulianini, cantante lirico che si è esibito in tutti i maggiori teatri del mondo, torna la grande musica lirica nella nostra piazza Saffi. Daniela Vallicelli -contralto- e Leonardo Vallicelli -sax e clarinetto- offriranno un altro grande omaggio ad un maestro della migliore musica italiana ed uno dei più prolifici operisti: Giacomo Puccini. La serata sarà aperta alla libera partecipazione del pubblico

