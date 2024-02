Con "Dai de jazz" arriva sul palco dell'Enoteca Bistrot Colonna il trio Lanzon, Evangelist, Ballard

Giovedì 15 febbraio all’Enoteca Bistrot Colonna di Bertinoro si terrà il secondo concerto della programmazione del “dai de jazz… CLUB inverno-primavera 2024”. Alle ore 21.30 l’Enoteca ospiterà un trio di grande spessore artistico, il Lanzoni+Evangelista+Ballard. Alessandro Lanzoni, Gabriele Evangelista e Jeff Ballard sono tre musicisti che hanno condiviso il pentagramma jazzistico in diverse formazioni e occasioni, condividendo esperienze, palchi e incisioni.

Alessandro Lanzoni, pianista di solida formazione classica, compositore, ha trovato nel jazz la possibilità di esprimere la sua fertile e genuina creatività. Dal tocco ispirato, ha avuto numerosi riconoscimenti, come il premio “Best Young Soloist”, conferitogli dal prestigioso “Martial Solal” di Parigi (2010), e quello come miglior nuovo talento dell’anno nel 2013 (“Musica Jazz”). Lanzoni vanta un’esperienza concertistica nazionale e internazionale che gli permette di esibirsi in piano solo(“Bouncing 4 Bud”), come leader e al fianco di personaggi quali Roberto Gatto (in trio assieme a G. Evangelista, “Replay”, 2012), Aldo Romano (“Connection”, 2013), Enrico Rava (ospite del suo trio con Enrico Morello e Matteo Bortone l’1 gennaio 2024 a Umbria Jazz Winter), Ambrose Akinmusire, Fabrizio Bosso, Miguel Zenon, Jeff Ballard, Larry Grenadier, Jorge Rossi, Seamus Blake (in duo, con un album in uscita), Francesco Cafiso(nell’ultima edizione di UJW a Orvieto), e molti altri. Della sua discografia si possono citare “Poetical Lee” (con Lee Konitz, Ares Tavolazzi e Walter Paoli, 2005), “Dark Flavour” (con E.Morello e M. Bortone, 2013), e “Seldom” (guest Ralph Alessi, 2014).

Gabriele Evangelista è un contrabbassista creativo ed eclettico. Di formazione classica, per la sua naturale disposizione all’improvvisazione ha trovato nel jazz l’humus congeniale alla sua personalità musicale. Con Alessandro Lanzoni collabora dai tempi del Teen Quartet (2008) e del trio di Roberto Gatto(“Replay”). Ha fatto parte del quintetto di Enrico Rava “Tribe”(album, 2011), poi dello “Special Edition” (album, 2021) in tour e in studio. Condivide diversi progetti: il Simone Graziano Quintet(con David Binney, Chris Speed, Stefano Tamborrino), il P.O.V Quintet di Alessandro Paternesi, il “Multikulti” di Cristiano Calcagnile. Fra le altre collaborazioni si possono ricordare quellecon Chris Potter, John Scofield, Dave Douglas, Bill Stewart, Dave Kikosky, Gianluca Petrella, Billy Hart, Giovanni Falzone, Danilo Rea, Javier Girotto, Jason Marsalis, Garrison Fewell, Jorge Rossi (assieme ad A. Lanzoni), Franco D’Andrea, Marco Frattini (“Empty Music”, 2022) e tanti altri. Col suo G.E. Quartet, conPasquale Mirra, Gabrio Baldacci e Bernardo Guerra, indaga il rapporto tra composizione ed improvvisazione.

Jeff Ballard, batterista di grande dinamica e versatilità, è presente sulla scena di New York fin dagli anni ‘90. Ha iniziato collaborando con Kurt Rosenwinkel, Joshua Redman, Ben Allison, fra gli altri, contaminando il jazz tradizionale con varie influenze, dai ritmi mediorientali all’elettronica all’hip hop. Ha inciso ed è stato in tour con Chick Corea, Pat Metheny, Joshua Redman. È ancora oggi elemento fondamentale del Brad Mehldau Trio (“Seymour Reads The Constitution!”, 2018), e, come co-leader, del FLY Trio (con Mark Turner e Larry Grenadier, “Perla Morena, 2016). Nel 2014 col Jeff Ballard Trio con Lionel Loueke e Miguel Zenon ha inciso il primo album a suo nome, “Time’s Tales”, mentre nel 2019 col gruppo Jeff Ballard Fairgrounds ha pubblicato “Fairgrounds”, registrato in tour nel 2015, album che si muove fra blues, rock&roll, electronica, RB, tutto sul filo conduttore dell’improvvisazione, da un groove più funky fino a inaspettati momenti di free jazz, a conferma che Ballard è uno dei batteristi più originali stilisticamente sulla scena jazz attuale.



BIGLIETTERIA CONCERTI: INTERI: € 15,00, RIDOTTI: € 10,00. Ridotti: soci Ass. Culturale dai de jazz - under 30 anni - chi ha pranzato o cenato all’EBC prima del concerto. Presso il ristorante è possibile consumare il brunch o cenare prima del concerto. Brunch o Cena: € 25,00 (escluso vino, caffè e liquori). Prenotazioni Ristorante + Concerto: SMS o Whatsapp 347 1230357. Prenotazioni SOLO Concerto: nicolacataldo@alice.it oppure 340 5395208 - www.daidejazz.it