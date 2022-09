Con i più piccoli nel Parco nazionale "Alla ricerca del re della foresta"

Ricominciano gli appuntamenti con il ciclo autunnale di passeggiate dedicate alle famiglie con bimbi in età 0-6 anni chiamate “Cuccioli selvatici“: facili sentieri, percorribili anche con il passeggino (basta che sia un 4×4… di quelli con le ruote grandi , per intenderci) o con uno zainetto portabebè, lungo i quali i piccoli esploratori potranno mettersi in gioco e osservare tutto ciò che li circonda.

Domenica 25 settembre alle 10:00 si va "Alla ricerca del re della Foresta". La metà di settembre, per i cervi, è un periodo fondamentale per la loro sopravvivenza: nelle successive tre settimane infatti i maschi cercheranno di “far amicizia” (per così dire) con le femmine del proprio harem al fine di potersi garantire una lunga discendenza e cuccioli forti e sgambettanti. Per fare questo deve difendere le future mamme dal corteggiamento dei giovani pretendenti; i possenti maschi allora gonfiano le gote ed emettono un forte richiamo: il bramito. Con questo suono il cervo, capo dell’harem, nella maggioranza delle occasioni riesce a scoraggiare i giovinastri dal loro intento.

Per osservare questi splendidi animali si camminerà per una semplice e comoda strada forestale che dal Passo della Calla conduce fino al Passo Giogarello. Si ascolteranno i bramiti dei cervi sui prati che guardano il Casentino, per poi tornare indietro per lo stesso tracciato.

ITINERARIO: Passo della Calla – Passo Giogarello – Passo della Calla.

PASTO: c/o Ristorante “I Faggi”

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: scarponi da trekking impermeabili, pantaloni lunghi, pile leggero, Kway/giacca impermeabile/gore-tex, berretto/bandana, occhiali da sole, crema protettiva, zainetto sufficientemente capiente, acqua o bevande (min. 1 litro), ricambio completo da tenere in auto

GUIDA: Riccardo Raggi, Guida Ambientale Escursionistica (abilitato L.R ER 4/2000, professionista L.4/2013, iscritto al registro Italiano delle Guide Ambientali Escursionistiche al n° ER206, dotato di Assicurazione RC, si rilascia regolare ricevuta fiscale). Per motivi di sicurezza o in caso di maltempo il percorso, stabilito e comunicato al momento della conferma della prenotazione, potrà subire variazioni senza preavviso e ad insindacabile giudizio della Guida.