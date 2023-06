Con l'europarlamentare Elisabetta Gualmini di parla dell'Unione tra crisi, pandemia, e solidarietà

L’Europarlamentare bolognese Elisabetta Gualmini sarà a Forlimpopoli venerdì 16 giugno per presentare il suo nuovo libro “Mamma Europa. Una nuova Unione dopo crisi e scandali”. Una riflessione sul ruolo dell’Unione Europea nelle politiche nazionali, dopo un periodo colpito da crisi, pandemia, guerra e gravi episodi di corruzione. Un’Europa che nelle ultime settimane è stata particolarmente vicina al nostro territorio colpito dalla alluvione, dimostrando la sua presenza solidale in un momento drammatico per la Romagna.

L’incontro si tiene venerdì alle ore 17.00 alla Chiesa dei Servi in Casa Artusi in via Andrea Costa. Organizzata dal Centro Studi Leonardo Melandri con il patrocinio del Comune di Forlimpopoli, la presentazione è presieduta da Raffaele Schiavo, Presidente del Centro Studi Leonardo Melandri e prevede il saluto di Milena Garavini, sindaca di Forlimpopoli. In scaletta l’intervento di Francesco Privitera, docente nel Dipartimento Scienze Politiche e Sociali dell’Alma Mater di Bologna e naturalmente quello dell’europarlamentare che illustrerà le considerazioni riportate nel libro, frutto anche della sua attività portata avanti da un osservatorio privilegiato come il Parlamento Europeo.