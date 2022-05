La musica entra nella grande mostra su Maddalena: tra Brahms, Schubert e Beethoven

Dopo il successo della rassegna 2021 “Note per Dante”, per il secondo anno consecutivo ForlìMusica Aps entra nella Grande Mostra realizzata dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì presso i Musei San Domenico. Tre domeniche di maggio durante le quali ForlìMusica porterà tre concerti all’interno degli spazi espositivi della Mostra “Maddalena - Il mistero e l’immagine”.

Tre appuntamenti densi di musica stupenda in cui giovani esecutrici ed esecutori, accanto a maestri noti a livello internazionale, eseguiranno opere di grandissimi compositori: da L. v. Beethoven a J. Brahms, da F. Schubert a A. Schönberg. Una rassegna che, per opere scelte ed artiste coinvolte, vede le donne assolute protagoniste. Si inizia domenica 15 maggio con la bravissima pianista Chiara Opalio che presenta un programma interamente Beethoveniano con due brani densi di passione: la Sonata per pianoforte n°8 "Patetica" e la Sonata per pianoforte n°14 "Chiaro di luna". Il secondo appuntamento, in programma il 22 maggio, sarà dedicato a F. Schubert e alle sue opere per quartetto più appassionate ovvero "Rosamunde" e "La Morte e la Fanciulla", eseguite dal Ast Quartet, un quartetto tutto al femminile di musiciste di origine sudcoreana. La rassegna si conclude il 29 maggio con due capolavori del periodo romantico e tardo romantico come il Sestetto op. 18 di J. Brahms e “Verklärte Nacht” per Sestetto d'archi di A. Schönberg, eseguito dai valenti solisti dell'Orchestra Bruno Maderna insieme al Maestro Danilo Rossi alla viola solista.

Tutti i concerti iniziano alle ore 17.00 e si terranno nella sala del refettorio dei Musei San Domenico. Mascherina FFP2 obbligatoria.

L’ingresso ai concerti è gratuito e riservato agli ospiti della Mostra e ai soci di ForlìMusica Aps (fino ad esaurimento posti).

Informazioni sul tesseramento a ForlìMusica Aps e prenotazioni sul sito forlimusica.it oppure scrivendo a forlimusicaaps@gmail.com