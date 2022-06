Concerto di cori in memoria di don Dario Ciani per testimoniare il legame con i territori

Si svolgerà domenica 26 giugno alle ore 21,00, presso la Chiesa di Terra del Sole, il concerto “Armonie solidali in memoria di don Dario”, che vedrà esibirsi la Schola Cantorum Santa Maria Lauretana (diretta dal maestro Roberto Schirinzi) e il Gruppo Corale Castrocaro Terme e Terra del Sole (diretto dal maestro don Marino Tozzi). L’evento è promosso dall’associazione Amici di don Dario, in collaborazione con le Parrocchie di Castrocaro Terme, Terra del Sole e Santa Maria Lauretana (Bussecchio, Forlì).

L’evento anticipa di circa un mese il settimo anniversario della scomparsa di don Dario Ciani e mette ancora una volta in evidenza la stretta connessione fra la solidarietà e l’espressione artistica, tanto cara al sacerdote scomparso. In questo caso, poi, il valore simbolico di questo evento è ancora maggiore, in quanto i due cori sono espressione di altrettanti territori, sui quali don Dario ha vissuto e ha promosso progetti innovativi, quali la Comunità di Bussecchio, che negli anni ’70 è stata un laboratorio solidale di grande spessore e la Comunità di Sadurano, inserita nell’area castrocarese, punto di riferimento per oltre 30 anni per l’accoglienza di persone con disagio sociale e disabilità.

Il programma del concerto prevede alcuni brani di musica sacra polifonica, eseguiti da ciascun coro e altri da entrambe le formazioni canore.