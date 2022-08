Ci sarà anche Gabriel Garko alla finalissima del concorso "Perla d'Italia"

Il Grand Hotel Fratta Terme ospiterà il 10 settembre la finalissima del concorso di bellezza e potenzialità "Perla d'Italia". Il concorso, si legge nel sito, "è il primo e unico che ha come premio un lavoro retribuito in ambito pubblicitario/editoriale/tv/cinema con un compenso nominale di 500 euro per la prima classificata di ogni Selezione Nazionale e accesso diretto alla Finalissima di Settembre dove la prima di ogni categoria avrà lavori retribuiti in ambito pubblicitario, editoriale, tv e cinema per un compenso totale nominale di euro 3mila euro. Tutti i partecipanti alla selezione, saranno inseriti nella realizzazione della nostra fiction, la stessa partirà con una puntata pilota che sarà possibile visionare nel web".

Patron dell'appuntamento è Francesca Maroni (l'organizzatore è Maurizio Cicoli) , mentre condurrà la serata Maria Monsè. Padrino e giurato della serata sarà Gabriel Garko. Alle 17 si potrà prenotare un aperitivo con l'attore (per informazioni e prenotazioni 3459293389), il cui ricavato sarà destinato all'associazione "Il sorriso di Giada" di Ravenna. Tutti coloro che contribuiranno potranno assistere ovviamente alla serata che avrà inizio alle 21. Giada è arrivata nelle passerelle il 6 giugno 2021, permettendole di sfilare con tutti gli altri concorrenti normodotati arrivati da tutta l'Italia ha voluto lanciare, senza alcun indugio, un forte messaggio di inclusione e socializzazione “siamo tutti unici e splendidamente diversi”.