“Contrastare la povertà educativa minorile”: anche il Consorzio di Solidarietà sociale presenta un progetto

“Contrastare la povertà educativa minorile. Progetti Esperienze Risorse” è il titolo dell’evento on line in programma venerdì 7 maggio alle 17 sul sito della Fondazione di Modena. Al centro dell’iniziativa l’attività del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, l’impatto che sta producendo sul territorio emiliano-romagnolo ed il ruolo svolto dalle Fondazioni di origine bancaria.

L’evento è un momento di riflessione e confronto nell’ambito del quale saranno anche presentati due progetti realizzati in Emilia-Romagna, uno dei quali è proprio InRete, il progetto che il Consorzio Solidarietà Sociale Forlì-Cesena sta realizzando nel comprensorio forlivese, in partnership con le cooperative Paolo Babini, Domus coop, L’Accoglienza, DiaLogos e Salvagente.

Durante l’evento interverrà la dott.ssa Caterina Vestito, responsabile del progetto, che ne illustrerà la genesi, gli obiettivi e le attività messe in campo, destinate a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, a partire dall’attivazione del Family Mentor, figura innovativa con funzioni di empowerment dell’intero nucleo famigliare e di raccordo con le Scuole per la realizzazione di proposte mirate a contrastare il disagio scolastico.

I relatori saranno Giorgio Righetti, Direttore Generale Acri; Paolo Cavicchioli, Presidente dell’Associazione tra Fondazioni di origine bancaria dell’Emilia-Romagna; Marco Rossi-Doria, Presidente di Impresa sociale Con i Bambini. Le conclusioni sono affidate alla Vice Presidente della Regione Emilia-Romagna, Elly Schlein. Durante l’incontro, coordinato da Elisabetta Soglio, Direttrice di Buone Notizie – Corriere della Sera, Vincenzo Smaldore, Direttore editoriale di Openpolis illustrerà la mappa della povertà educativa in Emilia-Romagna elaborata dall’istituto di ricerca Openpolis.

Successivamente verranno presentate le due esperienze avviate in Emilia-Romagna raccontate dai protagonisti impegnati sul territorio: InRete, progetto attuato dal Consorzio Solidarietà Sociale Forlì-Cesena,appunto e Ali per il Futuro, target 0-6, progetto che la Cooperativa sociale Società Dolce ha costruito sulle esigenze del bambino e della sua famiglia. Prevede la presa in carico globale, l’accesso ad un servizio educativo 0/6 anni e l’attivazione di azioni di sostegno alla genitorialità e al benessere psico-fisico dei bambini e uno specifico percorso di formazione e orientamento al lavoro per uno dei genitori.

L’incontro di venerdì è promosso da Acri, l’associazione che riunisce le Fondazioni di origine bancaria italiane, dall’Associazione tra Fondazioni di origine bancaria dell’Emilia-Romagna e dall’Impresa sociale Con i Bambini.