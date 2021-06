Conversazioni itineranti tra Bertinoro e Polenta : "Quando Dante è diventato Dante"

Conversazioni itineranti alla scoperta dei luoghi danteschi del territorio. Domenica 6 giugno 2021, in occasione della giornata verde 2021 e del 700° anniversario della morte del sommo poeta Dante Alighieri, conversazioni itineranti alla scoperta degli affascinanti luoghi e personaggi danteschi del territorio. L'iniziativa è organizzata dalla Proloco di Fratta Terme in collaborazione con l'Associazione Amici di Polenta.

Ecco il programma:

Ore 14.30 Bertinoro, Piazza della Libertà Ritrovo dei partecipanti. Prima conversazione su Dante e Guido del Duca

Ore 16.00 Ritrovo al "Cipresso di Francesca" in via Collinello 1501. Seconda conversazione su Dante e Francesca. Premiazione della classe delle scuole medie di Bertinoro vincitrice del concorso "Valorizzazione dei luoghi Danteschi"

Ore 16.45 Collinello, via Collinello 1501 Visita e degustazione all'azienda biologica “La Via del Colle”

Ore 17.30 Polenta, via Polenta 477 Ritrovo e visita alla Pieve di Polenta. Terza conversazione su Dante e Giosuè Carducci

Ore 18.30 Polenta, sede dell'Associazione “Amici di Polenta” (nei pressi della Pieve) Ritrovo conviviale con merenda a base di polenta al ragù.

Per info: Proloco Fratta Terme, tel. 347 7058182 (Germano Capacci) - Ufficio Turistico di Bertinoro tel. 0543/469213

La partecipazione è gratuita. E' gradita la prenotazione (presso proloco Fratta Terme).