“Conversazioni in Biblioteca” tutte al femminile al Liceo Morgagni

Prosegue la rassegna “Conversazioni in Biblioteca” del Liceo Morgagni di Forlì con il secondo appuntamento che si terrà il 21 febbraio alle 15:00. Questa volta l’incontro è tutto declinato al femminile con le professoresse Angela Ravaglioli e Paola Saiani che condurranno per mano il pubblico attraverso la variegata opera poetica di Patrizia Cavalli, poetessa che non sarà riuscita a cambiare il mondo, ma che, di certo, ha lasciato una traccia indelebile nella letteratura italiana.

Patrizia Cavalli è stata una poetessa e scrittrice italiana. Nata a Todi nel 1947, si è spenta a Roma il 21 giugno del 2022. La sua poesia denota grandissima competenza tecnica con l’uso di una metrica classica unita ad un lessico e ad una sintassi, decisamente più contemporanei.

Inizio dell’evento alle 15,00, nella biblioteca “Marzia degli Ordelaffi” del Liceo Morgagni. La conferenza è valida come formazione docente, previa iscrizione sul portale S.O.F.I.A. ma è aperta a tutta la cittadinanza.