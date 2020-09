Cultura, il viaggio di Ulisse tra Dante, Pascoli e Terzani

Il viaggio di Ulisse non smette di affascinare il pubblico forlivese. Parte a ottobre il ciclo di incontri "Ulisse: il viaggio come conoscenza", evento collaterale alla mostra "Ulisse l'arte e il mito". Scrittori, docenti, giornalisti e proiezioni si alternano negli spazi della Sala Mazzini di Forlì in corso della Repubblica 88. La rassegna è curata dal comitato della Società Dante Alighieri di Forlì Cesena e dall'Associazione Nuova Civiltà delle Macchine.

Il programma

Sabato 3 ottobre, ore 17.00-19.00: "Ulisse. L'ultimo degli eroi" con letture di Silvio Castiglioni - attore, commenti di Giulio Guidorizzi - autore del libro - prof. ordinario di Letteratura greca - Università di Torino.

Mercoledì 7 ottobre, ore 17.00-19.00: Ulisse e il viaggio della conoscenza con Pietro Greco giornalista scientifico e scrittore, nonché cittadino onorario di Forlì.

Mercoledì 14 ottobre, ore 17.00-19.00: Ulisse e Polifemo: l'invenzione dello spazio con Franco Farinelli dell'Università di Bologna, già Presidente dei geografi italiani .

Sabato 24 ottobre, ore 17.00-19.00: Creare il mito, narrare la storia: il viaggio di Ulisse tra Dante e Pascoli con Alberto Casadei prof. ordinario di Letteratura italiana - Università di Pisa.

Mercoledì 28 ottobre, ore 17.00-19.00: Evoluzione biologica ed evoluzione culturale: il viaggio della specie Homo sapiens con Saverio Forestiero già docente di Evoluzione biologica - Università di Roma Tor Vergata.



Mercoledì 11 novembre, ore 17.00-19.00: Il viaggio di Tiziano Terzani con Alen Loreti biografo e curatore delle opere di Tiziano Terzani. E alle 21.00: La fine è il mio inizio (Germania-Italia, 2010). Regia di Jo Baier, la proiezione del film tratto dall'omonimo libro postumo di Tiziano Terzani con la partecipazione di Alen Loreti.