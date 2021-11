San Martino in Villafranca: la Cumpagnì dla Zercia apre la stagione teatrale dialettale

Venerdì 12 novembre, alle ore 20.45, presso la Sala Parrocchiale "Stefano Garavini", per la rassegna di commedie in dialetto romagnolo "Quatar sbacarêdi cun e' nost dialet", promossa dalla Pro Loco San Martén, la Cumpagnì dla Zercia metterà in scena "Zibaldòn Rumagnòl"; una nuova versione dello spettacolo che sta ottenendo l'apprezzamento del pubblico perché brillante e divertente.

La compagnia teatrale forlivese sostituisce la "C.D.T. La Rumagnôla" di Bagnacavallo che ha dovuto annullare momentaneamente i propri impegni.

Ingresso a pagamento (costo del biglietto 6 euro). Obbligatorio green pass e mascherina. Per informazioni e prenotazioni 3487443860.