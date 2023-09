Dall'Archivio di Stato arriva la mostra "Cent'anni di Romagna Toscana" a Modigliana

In occasione del centenario del passaggio di dodici dei quindici comuni che formano la Romagna Toscana dalla Provincia di Firenze alla Provincia di Forlì, con il regio decreto n. 544 del 4 marzo 1923, l'Archivio di Stato di Forlì-Cesena, in collaborazione con il Comitato della Romagna Toscana per la promozione dei valori risorgimentali e la rivista "Alpe Appennina", con il contributo dell’Accademia degli Incamminati di Modigliana e il patrocinio della Provincia di Forlì-Cesena e dei quindici comuni della Romagna Toscana, sta realizzando nel corso del 2023 una serie di iniziative che vogliono essere un momento di riflessione sulla lunga e ricca storia di questo territorio in ambito socio-economico, politico, istituzionale e di identità culturale.

Il 16 settembre, alle ore 16, presso la chiesa di San Bernardo a Modigliana, si terrà l'inaugurazione della mostra documentaria Cent'anni di Romagna Toscana, realizzata a cura del direttore dell'Archivio di Stato di Forlì-Cesena, Gianluca Braschi, con testi di Alessandro Minardi, vicepresidente dell'Associazione della Romagna Toscana per la promozione dei valori Risorgimentali. La mostra a pannelli presenta una ricca selezione della numerosa documentazione dedicata al territorio della Romagna Toscana conservata in Archivio di Stato, integrata da alcune mappe messe a disposizione dall'Archivio di Stato di Firenze. Interverrà Andrea Giaconi del Comitato pratese per il Risorgimento.

La mostra sarà visitabile il sabato e la domenica dal 16 al 24 settembre, con orario 10-12.30 e 17-20.

A seguire la mostra sarà allestita presso l'Archivio di Stato di Forlì-Cesena, in concomitanza con il convegno previsto per il prossimo 11 novembre a Forlì.

Per informazioni: tel. 0543 31217, email: as-fc@cultura.gov.it, sito web: https://www.archiviodistato.forli-cesena.it