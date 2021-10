"Dante e la Filosofia", incontro con il professor Andrea Tabarroni

Prezzo non disponibile

Il comitato della Dante Alighieri di Forlì-Cesena e l'Associazione Nuova Civiltà delle Macchine, in collaborazione col Liceo Classico di Forlì e la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, organizzano il 20 ottobre 2021 alle ore 17 al Teatro Mazzini di Forlì un incontro con Andrea Tabarroni dell'Università di Udine sul tema "Dante e la Filosofia"

La druda in Paradiso. Dante e la filosofia

Come dobbiamo considerare il rapporto tra Dante e la filosofia dal punto di vista di Dante? Con la reinvenzione della figura della Donna Gentile nel Convivio è Dante stesso che ci suggerisce di usare il linguaggio dell’amore per inquadrare questo rapporto, e di vedere in lui precisamente un innamorato della filosofia. Ma allora che ne è di Beatrice, il grande amore di Dante, e della funzione cui Beatrice adempie nella Commedia di rappresentare una forma di conoscenza che trascende la natura umana? Ripercorrendo, tra figure allegoriche ed esposizioni dottrinali, le vicende di questo triangolo erotico nell’opera dantesca ci si può avvicinare a cogliere il segreto di quella che Pasolini chiamava «la spaventosa unità del linguaggio di Dante».

