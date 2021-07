"Dante e Rauschenberg", Maria Rita Bentini al Parco della Resistenza di Santa Sofia

Mercoledì 28 luglio 2021, presso il Parco della Resistenza di Santa Sofia, è in programma una conferenza di Maria Rita Bentini dal titolo "Rauschenberg per Dante (1958-1960). Frammenti di un Inferno contemporaneo".

L’incontro è organizzato in occasione del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri ed è incentrato su un ciclo di disegni, donati nel 1963 al Museum of Modern Art di New York, che il grande artista americano Robert Rauschenberg ha realizzato tra il 1958 e il 1960, interpretando in chiave contemporanea ed in maniera del tutto originale il capolavoro dantesco. “l'Inferno di Rauschenberg” è un'avventura speciale sia per l'arte contemporanea sia per la Divina Commedia: un Inferno reale, con frammenti attinti alla realtà, impastati in un abisso senza redenzione.

Maria Rita Bentini è docente di Storia dell’arte contemporanea presso le Accademie di belle arti di Bologna e di Ravenna.

Divide i suoi interessi tra storia e contemporaneità, affiancando ricerche storico-artistiche all’attività di critico d’arte, in particolare legata ai giovani artisti del territorio. Ha curato il volume “L’Accademia di belle arti di Ravenna. Centottant’anni” (2010). Come storica dell’arte ha scritto saggi, monografie, ha partecipato a convegni, prendendo parte a progetti di ricerca, tra i quali Figure del ‘900. 2 dedicato agli allievi di maggior rilievo dell’Accademia di Bologna nel XX secolo. È co-curatrice del premio Roberto Daolio per l’arte pubblica.

Durante la serata Milena Tedaldi dell’Associazione Sophia in Libris di Santa Sofia leggerà dei brani dell’Inferno.

Per informazioni: Ufficio Cultura 0543-975428-29

cultura@comune.galeata.fc.it