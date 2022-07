Degustazione di vini con concerto di musica irlandese

In anteprima nazionale si potrà ascoltare "The cuckoo sings in May" l'album di debutto dei Trí, band italo-irlandese di folk contemporaneo appena dato alle stampe. Una vecchia filastrocca dell'isola verde recita: il cuculo arriva ad aprile, canta in maggio e poi torna in Italia a mangiar bene. Simbolo del legame tra cultura italiana e irlandese, evidente anche dall'organico dei Trí, l'uccello migratore campeggia sulla copertina del disco che contiene suoni caldi e raccolti, melodie antiche e moderne da ascoltare e ballare. Formazione: ? Liam Quinn (IE): chitarra, tin whistle, banjo, armonica, voce. ? Fiorenzo Mengozzi (IT): bodhràn, concertina, cucchiai. ? Thomas Barbalonga (IT): violino. Posti limitati - prenotazione obbligatoria 347 0135107