Aperitivo con degustazione alla scoperta delle donne di Dante

Tra parole, immagini e suggestioni , venerdì 25 giugno a Bertinoro, si andrà alla scoperta delle Donne di Dante, degustando tre calici di vino dedicati alle figure femminili della Divina Commedia.

Un autentico carosello di donne di famiglia, dalla madre Bella alla moglie Gemma, dalla figlia Antonia alle dame e gentildonne del tempo, come Francesca da Rimini e Pia de' Tolomei e prima fra tutte Beatrice angelicata nel Paradiso. Da settecento anni il Sommo Poeta continua a far brillare le donne che egli conobbe di persona o di cui sentì parlare, scopri assieme a noi le Donne di Dante degustando i vini della Fattoria Paradiso dalle 18:30.

Per info e prenotazione (obbligatoria) entro e non oltre giovedì 24 Giugno Micaela 347 4267711. Costo esperienza e degustazione € 18 da regolare in loco