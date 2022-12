"Di chiesa in chiesa": una camminata alla scoperta dei luoghi di culto a Forlì

Sabato 17 dicembre, con ritrovo e partenza alle ore 10.00 dalla Chiesa di Santa Lucia a Forlì, Gabriele Zelli condurrà la seconda camminata del ciclo "Di chiesa in chiesa" che a partire dal luogo di culto dove si venera Santa Lucia, protettrice della vista, proseguirà fino alla sala del Capitolo di San Pellegrino Laziosi dove sono conservati degli affreschi trecenteschi di straordinaria bellezza.

Nell'occasione verrà raccontata la storia della Chiesa di Santa Maria della Pace, luogo di culto che sorgeva lungo l'attuale corso della Repubblica a poca distanza da porta Cotogni, il cui titolo, "della Pace", faceva riferimento a un patto giurato di non belligeranza stipulato fra Guelfi e Ghibellini all'interno dell' edificio nel 1534.

Successivamente si proseguirà verso il Palazzo delle Missioni, le chiese di Sant'Antonio Abate in Ravaldino, di Sant'Antonio Vecchio e l'Oratorio di San Sebastiano. L'iniziativa terminerà in Vescovado dov'è allestita la mostra fotografica Le cento chiese di Forlì.La prima parte dell'iniziativa che riguarderà la Chiesa di Santa Lucia e la Sala del Capitolo di San Pellegrino si terrà anche in caso di pioggia perché si svolgerà in luoghi coperti, mentre la seconda parte potrebbe subire delle variazioni.

Per informazioni 3493737026.