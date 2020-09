"Diga", un monologo di Sabina Spazzoli

Mercoledì 30 settembre, alle 20.45, nella Piazzetta delle Operaie di Forlì va in scena un monologo di e con Sabina Spazzoli dal titolo "Diga".

La storia inizia in mezzo alle montagne, dove nasce il fiume, e prosegue giù verso valle, dove il verde intenso dei boschi si sostituisce al grigio delle rocce, e tocca tante sponde. Per i Filosofi antichi l'acqua era un elemento fondamentale. L'acqua ha una sua memoria. Il fiume, però, è più che semplice acqua, perchè il fiume è vivo, ha un movimento e una voce. C'è un'umanità in un fiume , anche in un fiume modesto come il Bidente.