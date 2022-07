"Dipendo dunque esisto": si presenta il libro di Andrea Bramucci

Martedì 5 luglio, alle ore 21,00, al chiostro del Museo civico Mambrini di Pianetto (Galeata), verrà presentato il volume di Andrea Bramucci dal titolo “Dipendo dunque esisto” (Cittadella Editrice, 2022). In questo libro la dipendenza, da sostanze o comportamentale, viene indagata attraverso tre linee direttrici: le storie dei protagonisti, il costrutto di “malattia dell’addiction”, la Gestalt-therapy.

Andrea Bramucci vive e lavora a Pesaro. Psicologo e psicoterapeuta, dal 1987 opera nel campo delle dipendenze patologiche presso comunità terapeutiche e centri di riabilitazione in qualità di terapeuta, coordinatore o supervisore di équipe. Da molti anni svolge il ruolo di formatore in Gestalt-therapy presso la “Società Italiana Gestalt” di Roma. Collabora con Enti pubblici e privati per progetti inerenti alla fragilità psichica e come supporto agli staff operativi. Già fondatore del Centro di Formazione Psico-Eco-Relazionale di Urbino e ideatore dell’approccio della “Gestalt-ecology”, ha contribuito con due testi – R come Rabbia e G come Gelosia – alla collana «Alfabeti per le emozioni» di Cittadella Editrice. Durante la serata letture a cura di Valentina Bardi ed intermezzi musicali con arpa celtica di Stefania Betti. Per informazioni: Museo Mambrini 0543981854