Riparte il divertimento in ludoteca fra giochi da tavolo e aperitivi "in scatola"

I tavoli della Ludoteca Elianto di Predappio tornano a essere il campo di battaglia dei divertenti giochi da tavolo. La tanto attesa riapertura è per saato 10 ottobre dalle ore 16.

Ospite d'onore della giornata è Guido Albini, autore di The Faceless che presenta in ludoteca la sua ultima fatica,

il roll&write: A Sky of Stars. In ludoteca l'autore spiega il gioco a tutti gli interessati.

Per l'occasione si gusta anche un aperitivo che comprende: Frisellina Pugliese, Hummus di Ceci e Cracker ai Semi, Gattò di Patate, Pinzimonio di Yogurt Greco, Involtino di Verdura e Ricotta, 1 consumazione a scelta tra Birra, Spritz, Vino Bianco/Rosso, Bibita “Abbondio”.

Aperitivo in scatola e Ludoteca a 8 euro. Prenotazione: 0543/921434 - 339/7097952 - 348/9206619.