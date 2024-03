Domenica pomeriggio a Palazzo Pretorio di Terra del Sole, laboratorio per bimbi e visita guidata

Domenica 10 marzo a Palazzo Pretorio di Terra del Sole proseguono i pomeriggi assieme in attesa della primavera. Alle ore 16:00, per bambini dai 6 ai 12 anni, ci sarà la possibilità di partecipare al laboratorio delle “vetrate colorate” durante il quale si realizzeranno decorazioni pasquali da poter appendere alle finestre di casa per poter colorare la luce. Il costo a bambino è di 5 euro (il laboratorio avrà una durata di circa un'ora, iscrizione obbligatoria contattando il 349 9766518 entro le ore 12:00 di sabato 9 marzo).

Sempre alle ore 16:00 sarà possibile partecipare alla visita guidata alla scoperta della storia del rinascimentale Palazzo Pretorio di Terra del Sole, cittadella fondata l’8 dicembre 1564 per volontà di Cosimo I de’ Medici, Duca di Firenze e poi Granduca di Toscana. Durante il percorso di visita si accederà anche alle sale del Museo dell’Uomo e dell’Ambiente andando ad approfondire gli aspetti etno-antropologici degli abitanti del territorio (costo della visita 5 euro a partecipante; costo del biglietto di ingresso al museo 5 euro intero e 4 euro ridotto, iscrizione obbligatoria contattando il 349 9766518 entro le ore 12:00 di sabato 9 marzo).

I prossimi appuntamenti a Palazzo Pretorio sono previsti per domenica 17 marzo, sempre ore 16:00, per la visita guidata e per il laboratorio “festoni e ghirlande”. Il laboratorio e la visita guidata sono organizzati dal Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole e Formula Servizi Soc. Coop. in collaborazione con Pro Loco Terra del Sole.