"Donne: tradizione e modernità": un convegno a Forlì

Giovedì 30 marzo, alle ore 17.00, presso la Sala ex Consiglio Provinciale a Forlì, si terrà un convegno dal titolo "Donne: tradizione e modernità". Le relazioni saranno tenute da Maria Francesca Michea in Sangro , sulle traccie della modernità “Il presente della donna” da Maria Luisa Suprani Querzoli su “Forza morale e lucidità”, l’esempio di Paolina Biancoli Baracca, da Mirna Milandri, Scrittrice e Storyteller su “Il coraggio di scrivere la verità”, la scrittura di Oriana Fallaci. L'incontro sarà organizzato da UNSI nell’abito delle manifestazioni per 8 Marzo con i patrocini di Provincia Forlì-Cesena, Comune di Forlì, Centro donna.

Partecipazione libera.