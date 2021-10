Due sabati con i laboratori gratuiti della Scuola Don Oreste Benzi

Tutti i fine settimana di ottobre la Scuola Don Oreste Benzi apre le proprie porte ai bambini di Forlì. "I laboratori delle passioni" sono pensati per la fascia 4-5 anni (ultimo anno di scuola dell’infanzia) e curati dai docenti specialisti della scuola primaria, mentre le "Avventure didattiche", elaborate dai professori della scuola media, permetteranno ai bambini di 9 e 10 anni (V elementare) di sperimentare come faranno lezione da qui a pochi mesi, quando andranno alla Scuola Media. Tutte le attività, che si svolgeranno ogni fine settimana di ottobre, sono gratuite e aperte a tutti.

Sabato 23 ottobre si terrà il laboratorio condotto da Miriam Montoliu, docente madrelingua di Spagnolo, che giocherà insieme ai bambini usando suoni e parole nuove. In contemporanea viene proposta una emozionante avventura didattica: insieme al prof. Sirotti, i più grandi viaggeranno a ritroso nel tempo, dagli artisti di oggi fino a Bach; con il prof. Guidi, invece, diventeranno detective alle prese con la… grammatica investigativa!

Sabato 30 ottobre la docente madrelingua di Inglese, Samantha Cousans, preparerà con i bambini i golosi biscotti “gingerbread man”, seguendo la ricetta originale, ovviamente in lingua! I più grandi invece si cimenteranno con il prof. Domeniconi in un quizzone sulle peculiarità dei diversi sport, mentre con Mrs. Combrink giocheranno ad una inedita versione di “Indovina chi?”.

L’appuntamento è per tutte le attività alle 10.30 presso la Scuola Don Oreste Benzi, in via dei Mille 1, Forlì.

PER INFO E PRENOTAZIONI: 340 6730581 – comunicazione@scuoladonorestebenzi.it

La Scuola Don Oreste Benzi - Primaria e Secondaria di 1° grado – prosegue dal 2017 l’opera educativa avviata a Forlì dalle Suore Maestre di S. Dorotea, con una proposta didattica e pedagogica completamente rinnovata grazie all’iniziativa della Comunità Papa Giovanni XXIII.

Fondata nel 1968 da don Oreste Benzi, la Comunità si impegna per contrastare l’emarginazione e la povertà in Italia e nei cinque continenti e promuovere i valori della fraternità e della condivisione di vita.

La Pedagogia del Gratuito sposa tali assunti in ambito educativo e li sviluppa all’interno delle scuole nate dall’esperienza della Comunità. Centralità della persona e delle relazioni; rispetto dei tempi di apprendimento e di crescita individuali; didattica esperienziale; valorizzazione di talenti, competenze e inclinazioni personali; apprendimento cooperativo; valutazione dialogica: sono i pilastri su cui si basa la “pedagogia del gratuito”, metodo elaborato negli anni Novanta e sperimentato con successo in diverse scuole statali e paritarie.

