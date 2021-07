Emilia Romagna Festival - ERF è ripartito con la sua ventunesima edizione, che vede nove appuntamwnti nel territorio di Forlì, all’insegna delle voci femminili, del grande repertorio per pianoforte e dei suoi interpreti e dei giovani talenti musicali. Per il secondo anno consecutivo il festival torna ad abitare l’Arena San Domenico di Forlì con otto imperdibili appuntamenti, tra i più rilevanti del cartellone 2021, e con un’appendice nello storico Palazzo Fantini di Tredozio, per la consegna del consueto Premio alla Carriera ERF, che quest’anno andrà alla grande mezzosoprano romagnola ma di fama internazionale Daniela Pini.

Gli appuntamenti nel forlivese si aprono sabato 3 luglio (ore 21.30) con lo speciale concerto di Karima e la presentazione del suo nuovissimo lavoro discografico “No Filter”, che da il titolo anche alla serata: un viaggio ricco di emozioni, a cui lasciarsi andare, senza filtri, appunto, fatto di contaminazioni di generi musicali come il pop e il jazz. Insieme a lei sul palco tre grandi musicisti, amici di lunga data di Karima, Gabriele Evangelista al contrabbasso, Bernardo Guerra alla batteria e Piero Frassi che, con la sua penna e la sua lunga collaborazione di ben 18 anni, è riuscito a vestire la sua voce, con successi mondiali come Walk on the Wild Side, Tears in Heaven, Come Together e Man in the Mirror…

KARIMA - Nasce a Livorno, città marittima, colorata e frizzante da cui eredita la permeabilità alle contaminazioni. Fin da bambina, sostenuta dal suo talento, si avvicina alla musica partecipando prima a Bravo Bravissimo e poi a Domenica In. Nell’ottobre del 2006 entra nel programma Amici di Maria De Filippi. Si classifica al terzo posto e vince il premio della critica, decretato all’unanimità? da tutta la giuria tecnica, che la ritiene la nuova voce più interessante del panorama musicale italiano. Nello stesso anno Karima sigla il suo primo contratto discografico con Sony Bmg e incide il suo primo EP. Nella sua voce potente e significativa convivono e si esprimono i colori del jazz, del soul del blues e perfino del gospel. Nonostante la sua giovane età, Karima ha già una lunga e variegata esperienza artistica, tra cui il Festival di Sanremo nel 2009 e soprattutto la collaborazione con Burt Bacharach dal quale è stata prodotta. E’ l’unica cantante italiana a cui il “Maestro” ha scritto dei brani e con il quale ha registrato a Los Angeles il suo primo album dal titolo Karima. Sempre nello anno viene scelta dalla Disney per interpretare la colonna sonora nel film di animazione la Principessa e il ranocchio, ha aperto i concerti di Whitney Houston e di John Legend, ha partecipato a Tale e Quale Show e I migliori Anni su Rai 1. Con Umbria Jazz rappresenta l’italia nei festival internazionali. Artista molto amata in Cina dove ha portato per due anni consecutivi in tour, il progetto” Close to you” cantando per prima al prestigioso teatro dell’opera di Pechino, tempio sacro della musica classica. Nel 2017 nel musical The Bodyguard è Rachel la protagonista, ruolo interpretato nel film da Whitney Houston. Amata dai musicisti ha collaborato con Dado Moroni, Riccardo FIoravanti e con Stefano Bagnoli. Esplosiva la collaborazione con la più famosa street band italiana i Funk Off. Nei suoi concerti i brani da lei interpretati rinascono nella “versione Karima” unici e inimitabili. Nel 2021 prevista l’uscita del suo nuovo album. BIGLIETTI Intero € 15 – Ridotto € 12

Per tutti i concerti: gratuità fino a 10 anni Gli spettatori over 65 e fino a 25 anni hanno diritto a biglietti ridotti PREVENDITE

online sul sito www.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket IL GIORNO DELLO SPETTACOLO

presso la sede del concerto a partire dalle ore 20.00, salvo l’esaurimento dei posti in prevendita.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...