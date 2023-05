Energia nucleare: un appuntamento per costruire consapevolezza sul tema

Venerdì 5 Maggio alle 18.30 al Volume, il bar del Campus universitario di Forlì, ci sarà l’incontro organizzato dall’associazione culturale "Koiné" e "Minerva Associazione di Divulgazione Scientifica", per affrontare nel modo più possibile informato e consapevole un tema troppo spesso distorto dalla politica e dalle ideologie, quello dell’energia nucleare.

Con l’aggravarsi dei mutamenti dovuti al cambiamento climatico e la recente crisi energetica si è tornato a discutere anche di energia nucleare in ambito civile. L’obiettivo dell’incontro è quello porre sul tavolo i dubbi, le preoccupazioni e le informazioni ad oggi disponibili sul nucleare, con l’intenzione di aprire un dibattito, sia esso a favore o contro, che prenda in considerazione i recenti sviluppi di questa tecnologia e del suo possibile ruolo nel cambiamento climatico. Per farlo, si aprirà con una raccolta di pareri da parte del pubblico (che sarà riproposta anche in chiusura), per poi offrire una panoramica dello scenario attuale e dei dubbi principali (con l’intervento di Giacomo Zattini, studente universitario e co-portavoce nazionale del movimento per il clima "Fridays For Future") e dell'aspetto più tecnico e scientifico (con il contributo di Marco Coletti ed Enrico D’Urso, i fisici e divulgatori del progetto "La Fisica Che Non Ti Aspetti") con una successiva parte di confronto col pubblico.

L'apertura e la moderazione sarà condotta da Francesco Bortolussi (studente universitario e attivista di "Koiné") e Francesco Marino (Ingegnere e coordinatore di "Minerva Associazione di Divulgazione Scientifica") all'interno del ciclo "Cantiere di Coscienze - costruiamo consapevolezze" organizzato da "Unione Degli Universitari".

L’incontro è aperto a tutti ad accesso gratuito e possibilità di usufruire di consumazioni ad un prezzo convenzionato col locale. L’evento verrà trasmesso anche in diretta sul canale Instagram di UDU Forlì e Minerva.