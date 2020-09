Enrico Zambianchi presenta "Gatarola", un poema folk in dialetto romagnolo

Continuano gli eventi collaterali alla mostra Sulle Tracce di Dante a Forlì in occasione delle celebrazioni del settecentesimo anno dalla morte del Sommo Poeta. Giovedì 24 settembre, alle ore 20.45, presso la Sala Mazzini di Forlì, viene presentato il libro "Gatarola" di Enrico Zambianchi, poema folk in lingua romagnola con 42 tavole illustrate. Insieme all'autore interviene Andrea Sansovini, presidente dell'Associazione "Direzione 21".

Nato come copione teatrale per un monologo, il testo ha acquistato la consistenza di un libro ispirato al “Poema Jocoserio – La Gatomaquia” dello scrittore seicentesco spagnolo Lope de Vega. Di questo testo non ci sono traduzioni in rima in italiano, mentre nell’originale iberico, la rima dona una musicalità che torna in quest'opera scritta in romagnolo. La traduzione a fronte in italiano sempre in rima, permette un confronto diretto con la lingua e 241 note accompagnano il lettore non avvezzo a conoscere modi di dire, parole e aneddoti di Romagna.

Enrico Zambianchi è nato a Cesena nel 1968. Laureato in scenografia col massimo dei voti ha lavorato negli allestimenti di numerosi spettacoli teatrali e cinematografici e collaborato con diversi artisti come: Pupi Avati, Giovanni Veronesi, Riccardo Muti.