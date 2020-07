Entroterre festival: Rinaldo Alessandrini guida l'ensemble Concerto Italiano

Prosegue l’edizione 2020 di Entroterre Festival, che questo weekend propone diversi concerti e nomi d’eccezione nel panorama musicale. La manifestazione dall’anima itinerante e dal respiro internazionale torna venerdì 24, alle 21.30 nel Duomo di Bertinoro con l’ensemble specializzato in musica barocca, Concerto Italiano.

Concerto Italiano, sotto la guida del direttore e fondatore Rinaldo Alessandrini, darà vita ad una serata dal titolo Stylus Phantasticus: un viaggio musicale tra le note sei e settecentesche di compositori quali Archangelo Corelli, Niccolò Porpora, Antonio Vivaldi, Marco Uccellini, Tarquinio Merula, Francesco Rognoni, Andrea Falconieri e Giuseppe Jacchini.

L’ensemble Concerto Italiano, che svolge un’intensa attività concertistica sia in Italia che all’estero e le cui registrazioni sono state indicate in molti casi come versioni di riferimento dalla critica internazionale, sarà formato per l’occasione da Boris Begelman e Andrea Rognoni, violini, Ludovico Minasi, al violoncello, e Rinaldo Alessandrini al clavicembalo. Tornerà protagonista, sempre a Bertinoro, anche il 29 luglio con un concerto interamente dedicato a J. S. Bach.

Per info e biglietti: tel. 0522.304.490