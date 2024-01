Forlimpopoli si anima di iniziative ed eventi per festeggiare l’Epifania. Torna la Befana dei Vigili del Fuoco

A Forlimpopoli la Befana porta tante iniziative per chiudere nel modo migliore il periodo delle Festività. Si comincia nella serata di venerdì 5 gennaio, alle ore 20.30 quando nella Sala della Torre dell’Orologio si terrà la Tombola del riuso e riciclo. Ricco il cartellone di sabato 6 gennaio, giorno dell’Epifania, con spettacoli, golose proposte, tradizioni. Cuore delle iniziative della giornata sarà piazza Garibaldi che dalle ore 9 alle 18 si animerà con le bancarelle del Mercatino della creatività. Alle ore 10 torna, dopo uno stop di alcuni anni, lo spettacolare appuntamento con la Befana dei Vigili del Fuoco, che scenderà dal cielo.

Per gli amanti della buona tavola, invece, la tappa obbligata è allo stand dell’Associazione dei Gemellaggi che sarà attivo dalle 12 alle 14. Alle ore 11 nella chiesa dei Servi sarà protagonista il jazz d’autore con il concerto di Patrizio Fariselli “Piano Solo”, ultimo appuntamento dell’Artusi Jazz – Inverno 2024, a cura dell’associazione Dai de jazz (intero 12 euro, ridotto 10 euro).

Il pomeriggio sarà all’insegna della tradizione: dalle ore 14.30 alle ore 17 in piazza Fratti, per iniziativa del gruppo Funghi e Flora, saranno protagonisti i Pasqualotti con gli allegri canti popolari della Pasquela, mentre per rifocillarsi ci saranno vin brulè, biscotti, ciambella e, per tutti i bambini, una calza piena di dolciumi. Il programma delle Festività si chiude domenica 7 gennaio quando, sempre in piazza Garibaldi dalle ore 12 alle ore 14 si terrà la tradizionale Polentata di inizio anno a cura della Pro Loco di Forlimpopoli. Infine, il Museo Archeologico Tobia Aldini – Maf apre le porte per una doppia visita guidata alle ore 11.00 e alle ore 16.30.