Un'escursione per i più piccini alla scoperta dei meandri del Ronco

Mercoledì pomeriggio alle 17, nell’ambito della rassegna “Tutti in coperta! Pomeriggi di storie e di esplorazioni per genitori e bambini da 1 a 6 anni”, promossa dal Centro per le Famiglie del Comune di Forlimpopoli, si terrà una passeggiata lungo i meandri del fiume Ronco fino ai vasconi dell’ex Sfir.

L’esplorazione, curata da Formula Servizi alle Persone, sarà condotta dalla guida Ambientale Escursionistica Riccardo Raggi ed è pensata in particolare per i bambini dai 12 ai 36 mesi. L’iscrizione è gratuita ed obbligatoria all’indirizzo mail c.famiglie@gmail.com o al numero di telefono 328.1243117 Sempre questa settimana, venerdì 21 alle 17, si terrà poi l’incontro nel fossato della Rocca, per bambini dai 3 anni in su, con Ugo Caparini, dell’ associazione Nodi su “Viaggi e paraggi”